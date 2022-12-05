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Эмбарго ЕС на российскую нефть официально вступило в силу

Анастасия Бобылева
03:32 05.12.2022
Евросоюз официально установил запрет на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше 60 долларов за баррель. В то же время Россия отказывается поставлять нефть на таких условиях.
Эмбарго ЕС на российскую нефть официально вступило в силу
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Евросоюз официально прекратил импорт российской нефти и ввел ценовой потолок в 60 долларов за баррель для других покупателей. Эмбарго на поставки нефти танкерами из России вступило в силу в понедельник, одновременно начал действовать запрет ЕС, стран «большой семерки» и Австралии о перевозке и страховании нефть из РФ стоимостью выше ценового потолка.

В то же время Российская Федерация отказывается поставлять топливо по установленным ценам. По мнению экспертов, стоимость ресурса может подняться выше ста долларов за баррель.

Напомним, ОПЕК+ рекомендовал странам-членам объединения сократить добычу нефти. Планируется, что ее снизят на два миллиона баррелей в сутки, что приведет к росту цен на сырье.

Ранее в Венгрии заявили, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет ущерб экономике Европейского союза. Глава МИД страны Петер Сийярто считает, что европейским странам лучше озаботиться поисками альтернативных источников энергии.

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