Эксперт: крепкий рубль не повлияет на цены в России

Укрепление рубля к доллару не повлияет на стоимость импортных товаров в России, потому что продавцы не заинтересованы в снижении цен. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее курс доллара в моменте опустился до 69,92 рубля - впервые с декабря 2023 года. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%.

Беляев подчеркнул, что цены на современном рынке диктуют продавцы. В теории укрепление национальной валюты означает удешевление импортных товаров и возможность их продажи по более низким ценам. Однако продавцы не заинтересованы в этом, подчеркнул специалист.

Аналитик допустил небольшое снижение цен только на огурцы и помидоры. По его мнению, ФАС должна противодействовать необоснованному повышению цен, сдерживать общий рост и не давать распоясываться продавцам-монополистам.

Беляев отметил снижение цен на электронику, но связал это не с курсом рубля. Эксперт объяснил, что просто выходит новое поколение устройств, предыдущие морально устаревают, и продавцы снижают цены, чтобы сбыть устаревшие модели. Все остальное, по его словам, будет как минимум оставаться на прежнем уровне или продолжит дорожать.

В мае рубль демонстрирует значительное укрепление. Курс доллара на бирже опускался ниже 71 рубля - до минимальных значений более чем за три года.

Основными факторами поддержки стали высокие цены на нефть, приток валютной выручки и относительно низкий спрос на импорт. Минфин России возобновил операции по бюджетному правилу и начал ежедневные покупки иностранной валюты и золота. С 8 мая по 4 июня объем ежедневных покупок составляет эквивалент 5,8 млрд рублей.

Это произошло после периода приостановки операций в марте-апреле. Покупки направлены на пополнение средств ФНБ за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Аналитики отмечали, что возобновление покупок валюты может оказать давление на рубль и способствовать его постепенному ослаблению во второй половине мая. Однако на практике рубль продолжил укрепляться.