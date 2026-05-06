Минфин РФ пополнит резервы на 110 млрд рублей в мае

Минфин России возобновил действие приостановленного бюджетного правила и объявил о покупках иностранной валюты и золота в резервы. С 8 мая по 4 июня 2026 года ведомство будет ежедневно тратить на эти цели 5,8 миллиарда рублей, сообщили в Минфине.

В ближайший месяц Минфин направит на пополнение Фонда национального благосостояния 110,3 млрд рублей с учетом отложенных операций в марте и апреле. Ведомство будет покупать преимущественно китайские юани и золото.

Бюджетное правило - это ключевой фискальный механизм, который ограничивает влияние колебаний цен на нефть и газ на федеральный бюджет и курс рубля. В бюджете 2026 года установлена цена отсечения в $59 за баррель марки Urals.

Если фактическая цена нефти выше - дополнительные нефтегазовые доходы направляют на покупку иностранной валюты (в основном юаней) и золота для пополнения резервов. Если цена ниже - Минфин продает валюту и золото, чтобы компенсировать недополученные доходы бюджета.

Операции по бюджетному правилу приостановили в марте из-за планов по пересмотру цены отсечения и волатильности на рынке. Изначально правительство планировало возобновить операции с июля, но возобновило в мае. Базовую цену решили оставить на прежнем уровне.