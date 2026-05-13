Клубника в России подешевела почти на треть за месяц. Так, килограмм ягоды в середине мая россиянам обойдется в 800 рублей - это на 28% дешевле, чем в апреле. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Минимальные цены на клубнику в середине мая в торговых сетях начинаются от 800 рублей за килограмм, что на 28% ниже уровня начала апреля - тогда цены за килограмм клубники начинались от 1 120 рублей», - сказал он в разговоре с РИА Новости.

В ассоциации снижение цен на клубнику связывают с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. На данный момент доля российской клубники в ассортименте торговых сетей в начале текущего месяца составляет около 40%, причем эта цифра неокончательная, она еще будет расти по мере наступления сезона. По словам собеседника агентства, к лету российская ягода займет основную часть полок в магазине, а в межсезонье клубнику привозят из Египта, Йемена и Молдавии.

Стало известно, что спрос на ягоды в нашей стране устойчиво растет уже несколько лет. Основным мотиватором является тренд на здоровый образ жизни.

Ранее диетолог Александра Разаренова рассказала, кому не стоит есть клубнику. Эта ягода обогащена витамином С, который укрепляет иммунную систему. Также в ней содержатся витамины К, Е и В6, а еще и магний, калий, марганец и фолиевая кислота. Но для людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта высокое содержание органических кислот, которые есть в клубнике, может привести к ухудшению здоровья.