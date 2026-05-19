Bloomberg: рубль возглавил рейтинг валют по росту к доллару

Российская валюта стала лидером среди всех мировых валют по темпу роста к американскому доллару в текущем квартале. К таким выводам пришло агентство Bloomberg.

«Российский рубль за этот квартал стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару, чему способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке», - сказано в сообщении.

По подсчетам агентства, рубль прибавил 12%, поднявшись до отметки 72,6 за доллар. Это лучший показатель с февраля 2023 года. Bloomberg обращает внимание на то, что второй год подряд российская валюта ломает как официальные, так и рыночные прогнозы, которые сулили ей ослабление. В связи с этим аналитики называют нынешний курс рубля завышенным относительно текущих рыночных реалий.

В прошлом году спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, что рубль достиг статуса наиболее успешной валюты 2025 года, продемонстрировав укрепление на 40% по сравнению с долларом США.