МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: рубль возглавил рейтинг валют по росту к доллару

Агентство обращает внимание на то, что второй год подряд российская валюта ломает как официальные, так и рыночные прогнозы, которые сулили ей ослабление.
Дарья Неяскина 19-05-2026 14:08
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Российская валюта стала лидером среди всех мировых валют по темпу роста к американскому доллару в текущем квартале. К таким выводам пришло агентство Bloomberg.

Отмечается, что укреплению рубля способствовал резкий приток валютной выручки от продажи нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Российский рубль за этот квартал стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару, чему способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке», - сказано в сообщении.

По подсчетам агентства, рубль прибавил 12%, поднявшись до отметки 72,6 за доллар. Это лучший показатель с февраля 2023 года. Bloomberg обращает внимание на то, что второй год подряд российская валюта ломает как официальные, так и рыночные прогнозы, которые сулили ей ослабление. В связи с этим аналитики называют нынешний курс рубля завышенным относительно текущих рыночных реалий.

В прошлом году спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, что рубль достиг статуса наиболее успешной валюты 2025 года, продемонстрировав укрепление на 40% по сравнению с долларом США.

#в стране и мире #рубль #доллар #валюта #укрепление рубля #экономика РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 