Economist: Европа разрабатывает план создания нового военного союза

В качестве одного из вариантов европейцы рассматривают усиление роли Объединенных экспедиционных сил, состоящих из 10 стран Северной Европы и Балтии.
Андрей Юдин 20-05-2026 17:07
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press

Некоторые страны Евросоюза разрабатывают секретные планы по созданию военной структуры, которая будет альтернативой НАТО, если США выйдут из состава альянса. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на свои источники.

Поводом для размышлений о создании в Европе нового военного союза стал кризис вокруг Гренландии и США, а также сокращение присутствия американских сил на континенте. К идее создания альтернативной структуры подтолкнуло заявление Дональда Трампа о намерении вывести часть войск из ФРГ.

«Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», - говорится в публикации.

Один из вариантов, который рассматривают европейцы, - усиление роли Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), в которые входят 10 стран Северной Европы и Балтии во главе с Великобританией.

Основой нового военного союза смогут стать страны Северной Европы, Балтии и Польша, для которых Россия представляет основную угрозу. Источники журнала отмечают, что создание новой военной структуры потребует как увеличения военных расходов, так и формирования новой системы управления войсками.

The Economist пишет, что у коалиции уже есть штаб, защищенные каналы связи и механизмы реагирования, которые не зависят напрямую от НАТО.

Ранее Global Times сообщала о расколе между США и ЕС из-за украинского кризиса, где Европа взяла на себя большую часть расходов. НАТО стало обузой в новых геополитических реалиях.

В разговоре со «Звездой» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что сокращение числа американских солдат в Германии ослабляет гарантии безопасности, которые существуют в НАТО.

