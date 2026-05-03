Эксперт: вывод войск из ФРГ ставит под сомнение гарантии США перед НАТО

Главное значение сокращения числа американских военных в Германии состоит в дальнейшем ослаблении гарантий безопасности, которые существуют в НАТО. Об этом заявил «Звезде» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Потому что сам по себе Североатлантический альянс - он не подразумевает однозначных жестких юридически сформулированных обязательств участия всех стран НАТО в конфликте в случае нападения на одного из членов. Формулировка Вашингтонского договора гораздо более расплывчатая», - напомнил Кашин.

По его словам, надежность НАТО основывается целиком на том, что помимо документов, США реализуют некий комплекс действий и заявлений, которые добавляют всему этому достоверности. Но когда президент США начинает критиковать блок и подвергать сомнению свои обязательства, это уже очень плохо для альянса.

«А если он еще и начинает предпринимать действия - например, выводить какие-то армейские соединения - это вообще ставит всю концепцию под вопрос. Он фактически создает ситуацию, при которой уже непонятно, что произойдет в случае даже неядерного конфликта между Россией и странами Евросоюза. По поводу перспектив ядерной войны вообще всегда были огромные сомнения, даже в холодную войну, что США приняли бы решение о применении ядерного оружия против СССР в ответ на какие-то советские действия в Европе», - подчеркнул эксперт.

Но раньше хотя бы не было сомнений в общей готовности США участвовать в конфликте на стороне союзников, сказал Кашин. Но теперь и это поставлено под вопрос. Это означает, что никакие прежние договоренности не могут восприниматься как что-то само собой разумеющееся.

Пентагон решил вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение 6-12 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на помощника министра обороны Шона Парнелла. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможном сокращении контингента. Он добавил, что не ограничится этой цифрой.