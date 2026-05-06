Целесообразность дальнейшей зависимости Европы от США и НАТО поставила под сомнение китайская газета Global Times.

«Сегодня, когда мир претерпевает радикальные изменения, может ли ЕС по-прежнему позволить себе цепляться за эту старую зависимость?» - поднимается вопрос в материале.

Авторы подчеркивают, что НАТО больше не является тем тесно сплоченным военным альянсом, между его членами назревает конфликт интересов. Украинский кризис это ясно продемонстрировал. В то время как Вашингтон извлекал выгоду из конфликта, Европа взяла на себя большую часть расходов, оплачивая поставки оружия на Украину и вводя широкие санкции против России, говорится в публикации.

После Второй мировой войны США создали НАТО прежде всего для сохранения собственного стратегического влияния на европейские дела. Сегодня эта структура все чаще воспринимается как обуза, которая не соответствует новым геополитическим реалиям.

Global Times призывает европейцев серьезно задуматься о стратегической автономии и пересмотреть модель отношений с Вашингтоном, которая сложилась еще в эпоху холодной войны. Ранее США объявили о выводе подразделений из Германии. Это произошло после слов канцлера Фридриха Мерца о том, что у Трампа нет четкой стратегии в войне с Ираном.