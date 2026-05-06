МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Global Times: между США и ЕС растет раскол из-за Украины

НАТО уже не сплоченный военный альянс.
Дима Иванов 06-05-2026 09:24
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press

Целесообразность дальнейшей зависимости Европы от США и НАТО поставила под сомнение китайская газета Global Times.

«Сегодня, когда мир претерпевает радикальные изменения, может ли ЕС по-прежнему позволить себе цепляться за эту старую зависимость?» - поднимается вопрос в материале.

Авторы подчеркивают, что НАТО больше не является тем тесно сплоченным военным альянсом, между его членами назревает конфликт интересов. Украинский кризис это ясно продемонстрировал. В то время как Вашингтон извлекал выгоду из конфликта, Европа взяла на себя большую часть расходов, оплачивая поставки оружия на Украину и вводя широкие санкции против России, говорится в публикации.

После Второй мировой войны США создали НАТО прежде всего для сохранения собственного стратегического влияния на европейские дела. Сегодня эта структура все чаще воспринимается как обуза, которая не соответствует новым геополитическим реалиям.

Global Times призывает европейцев серьезно задуматься о стратегической автономии и пересмотреть модель отношений с Вашингтоном, которая сложилась еще в эпоху холодной войны. Ранее США объявили о выводе подразделений из Германии. Это произошло после слов канцлера Фридриха Мерца о том, что у Трампа нет четкой стратегии в войне с Ираном. 

#в стране и мире #НАТО #сша #Европа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 