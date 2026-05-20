Британия ввела запрет на оказание услуг перевозчикам СПГ из России

Великобритания ввела эмбарго на услуги морских перевозок российского сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер.

Во время выступления в парламенте он заявил, что это решение включено в новый пакет ограничений, «выходящий далеко за рамки существующих санкций».

Для защиты граждан Великобритания ввела две краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых запретов.

Ранее Соединенное Королевство бессрочно разрешило импорт дизеля и керосина, произведенных третьими странами из российской нефти.

Кроме того, Америка продлила на месяц лицензию на покупку российской нефти. По словам министра финансов США Скотта Бессента, такое решение поддержит поставки «черного золота» в энергетически уязвимые страны.

Европа же в марте впервые с 1992 года не купила у России нефть. Из-за введенных ЕС санкций объединение в период с 2022 по 2025 год упустило выгоду в размере 282,6 миллиарда евро.