Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Великобиртания разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Соединенного Королевства.

«Запреты, введенные в рамках санкций против России, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам», - говорится в публикации.

Правила вступят в силу 20 мая. Они носят бессрочный характер, однако будут периодически пересматриваться.

Ранее стало известно о том, что США продлили на 30 дней лицензию для покупки российской нефти. Решение было принято в целях стабилизации физического рынка и поддержки поставки сырья в наиболее энергетически уязвимые страны.