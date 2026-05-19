Британия бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

Топливо должно быть произведено в третьих странах.
Константин Денисов 19-05-2026 20:14
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Великобиртания разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Соединенного Королевства.

«Запреты, введенные в рамках санкций против России, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам», - говорится в публикации.

Правила вступят в силу 20 мая. Они носят бессрочный характер, однако будут периодически пересматриваться.

Ранее стало известно о том, что США продлили на 30 дней лицензию для покупки российской нефти. Решение было принято в целях стабилизации физического рынка и поддержки поставки сырья в наиболее энергетически уязвимые страны.

#Россия #нефть #Великобритания #Импорт
