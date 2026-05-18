США продлили на 30 дней лицензию для покупки российской нефти

Америка продлила на 30 дней лицензию для покупок российской нефти, которая уже находится в море. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, такое решение поможет в стабилизации физического рынка и поддержит поставки «черного золота» в наиболее энергетически уязвимые страны.

«Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами над предоставлением специальных лицензий по мере необходимости», - рассказал американский чиновник.

Кроме того, перенаправив существующие поставки в нуждающиеся страны, продление лицензии сократит возможности Китая по накоплению нефти со скидкой.

Ранее Министерство финансов США объявило о продлении лицензии на российскую нефть. По документу ведомства, в оборот разрешена нефть, которую загрузили на танкеры до 17 апреля.