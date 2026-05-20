ЕС в марте впервые с 1992 года не купил российскую нефть

В феврале из стран ЕС импортировали российскую нефть только Словакия и Нидерланды.
Вероника Левшина 20-05-2026 01:00
© Фото: Jeff Mcintosh, Keystone Press Agency, Global Look Press

Страны Евросоюза первый раз за всю историю торговли двух сторон не купили нефть и нефтепродукты из России. Такого не было с 1992 года, так как более ранних сведений о торговле нет. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Евростат.

В феврале этого года нефть из РФ закупили лишь в Словакии (147,2 миллиона евро) и в Нидерландах (34,2 миллиона) из всех стран ЕС. А нефтепродукты ввезла одна Латвия - на 34,6 тысяч евро.

Согласно подсчетам, в связи с введенными Евросоюзом санкциями против поставок нефти и нефтепродуктов из России, ЕС в 2022-2025 упустило выгоду в 282,6 миллиарда евро. Так как в 2021 году цена за баррель нефти составляла 57,4 евро, а в 2025 - 64,3 евро.

Накануне Великобиртания разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Они носят бессрочный характер, однако будут периодически пересматриваться.

Ранее Индия отказалась закупать российскую нефть под давлением Запада. Лавров назвал методы Запада «неоколониальными». По его словам, терминология может быть разной. Но речь идет об эксплуатации одних стран другими.

#Россия #в стране и мире #нефть #евросоюз #санкции #Нефтепродукты
