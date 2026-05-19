США расследуют полсотни случаев мошенничества с помощью для Украины

Схемы связаны как с финансовой помощью, так и с поставками военной техники.
Дима Иванов 19-05-2026 04:59
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти США расследуют по меньшей мере 56 случаев возможного мошенничества и коррупции в связи с оказанием помощи Украине. Об этом говорится в совместном докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и USAID.

Генеральные инспекторы указали на коррупционные схемы, связанные как с финансовой помощью, так и с поставками военной техники и оборудования Киеву. Доклад охватывает деятельность трех ведомств по контролю за использованием американских средств, выделенных на поддержку Украины.

В документе отмечают, что расследования продолжаются, а число дел может вырасти по мере поступления новых сигналов. USAID на данный момент фактически ликвидировано, его функции частично передали в Госдепартамент, однако инспекторский надзор за ранее выделенными средствами сохраняется.

Крупнейший коррупционный скандал в энергетической сфере Украины разгорелся в ноябре 2025 года. НАБУ и САП провели операцию «Мидас» и раскрыли масштабную схему вымогательства откатов в государственном операторе атомных станций «Энергоатом».

Участники преступной группы (чиновники и бизнесмены) заставляли подрядчиков и поставщиков платить 10-15 % «отката» от суммы контрактов. В случае отказа угрожали заблокировать платежи или исключить из списка поставщиков. По данным НАБУ, через схему прошли около 100 млн долларов.

Ранее суд арестовал бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака, его подозревают в легализации 460 млн гривен (около 11 млн долларов) через строительство элитного жилья.

Деньги, по версии следствия, были получены от коррупционных схем в «Энергоатоме» и легализованы через строительство элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом.

#в стране и мире #usaid #коррупция #помощь Украине
