НАБУ выдвинуло обвинения в легализации 460 млн гривен по делу Ермака

В расследовании фигурируют деловой партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и другие.
Владимир Рубанов 12-05-2026 13:27
© Фото: stranaua, Telegram

Украинские следователи предъявили подозрения по делу об отмывании преступных средств еще шести подозреваемым. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. В деле фигурируют деловой партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

НАБУ сообщает, что в период с 2021 по 2025 годы участники преступной группы отмыли 460 миллионов гривен (779 миллионов рублей) через строительство коттеджного городка «Династия» в селе Козин Киевской области. Часть денег была получена через нелегальную финансовую схему, подконтрольную будущему владельцу одной из резиденций. Общая сумма, выведенная через «прачечную», составила около 9 миллионов долларов США.

В рамках проекта на земельных участках общей площадью около 8 гектаров были возведены четыре частных резиденции с дополнительными зданиями и сооружениями, а также одна общая резиденция с зоной отдыха и спа.

В сообщении упоминается бизнесмен - один из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации «Мидас». Эта операция вскрыла коррупционную схему в украинском государственном предприятии «Энергоатом». Ее предполагаемый организатор Миндич уехал в Израиль за несколько часов до прихода к нему следователей.

#Украина #Владимир Зеленский #коррупция #Отмывание денег #Мидас #обвинения #Андрей Ермак #НАБУ #Тимур Миндич
