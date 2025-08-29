Рубио объявил об официальном закрытии USAID

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процедура закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) находится на финальной стадии. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в Госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов», - написал Рубио.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп сократил на $9 млрд расходы на поддержку СМИ и иностранную помощь.

Согласно подписанному американским лидером закону, в бюджет страны должны вернуться 7,9 млрд долларов.

Напомним, что в феврале этого года бывший глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обвинил USAID в финансировании биологического оружия, а также назвал его преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов».

Чуть позже появились сообщения, что штат агентства начали сокращать, а потом и вовсе было объявлено, что в конце сентября текущего года весь персонал компании будет уволен.