Рубио объявил об официальном закрытии USAID

Агентство находится на финальной стадии прекращения существования.
Константин Денисов 2025-08-29 18:57:26
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процедура закрытия Агентства США по международному развитию (USAID) находится на финальной стадии. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в Госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов», - написал Рубио.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп сократил на $9 млрд расходы на поддержку СМИ и иностранную помощь.

Согласно подписанному американским лидером закону, в бюджет страны должны вернуться 7,9 млрд долларов.

Напомним, что в феврале этого года бывший глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск обвинил USAID в финансировании биологического оружия, а также назвал его преступной организацией и «змеиным гнездом радикально левых марксистов».

Чуть позже появились сообщения, что штат агентства начали сокращать, а потом и вовсе было объявлено, что в конце сентября текущего года весь персонал компании будет уволен.

