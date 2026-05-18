Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят международные вопросы за чаем

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят ряд международных вопросов за чаем в Пекине. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он рассказал, что беседа Путина с Си Цзиньпином станет завершающим пунктом программы двухдневного визита главы государства в Пекин. Президент России пробудет в столице Китая с 19 по 20 мая. На чаепитие приглашены всего по четыре человека с каждой стороны, что говорит о конфиденциальности переговоров.

«На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами», - подчеркнул Ушаков.

Путин посетит Китай в год 25-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ранее в Поднебесной провел переговоры с Си Цзиньпином глава Белого дома Дональд Трамп. Как сообщило издание Daily Beast, американский лидер вернулся из Китая ни с чем.