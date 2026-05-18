Политолог рассказал, кто может заменить Стармера на посту премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится к увольнению, однако уйти на своих условиях у него не получится. Об этом в интервью 360.ru рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Бунт в партии, 150-тысячный митинг, скандал с Мандельсоном, продолжение массовой миграции и многое другое поспособствовало тому, что более 80 лейбористов выступают за отставку Стармера. По словам политолога, его место могут занять мэр Манчестера Эндрю Бернэм, экс-министр здравоохранения Уэс Стритинг или Найджел Фарадж, лидер партии Reform UK, правый популист и друг Дональда Трампа и Илона Маска.

Станкевич не отрицает вероятность досрочных выборов в Великобритании. Он также добавил, что Стармер вступил в переговоры, понимая неизбежность ухода, и диктует свои условия.

«Пытается условия продиктовать, каких-то своих людей оставить, какую-то позицию зарезервировать внутри партии, то есть он из политики не уходит и попытается отступной вариант для себя оговорить. Шансы минимальны», - считает политолог.

Накануне стало известно, что Кир Стармер покинет пост по собственной инициативе. По словам источников из правительства, Стармер понимает, какая политическая ситуация сложилась в стране. Он хочет уйти «достойно», однако неизвестно, когда премьер сделает заявление.