Sky: бывшего посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

Полиция задержала бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в Лондоне по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky.

Фактически эту информацию подтвердили и в Скотленд-Ярд. В официальном сообщении не упоминается имя Мандельсона - его не обнародуют до тех пор, пока в адрес экс-посла не будут выдвинуты обвинения.

Мандельсон подозревается в передаче Эпштейну секретных сведений из правительства Британии. Дело в отношении Мандельсона возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Из-за публикации документов по делу Эпштейна Мандельсон в сентябре 2025 года был вынужден покинуть пост посла в США, а в начале февраля 2026-го - Палату лордов.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 миллионов страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков из досье американского финансиста.