МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sky: бывшего посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

Дипломат обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Константин Денисов 23-02-2026 22:40
© Фото: Marcin Nowak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Полиция задержала бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона в Лондоне по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Sky.

Фактически эту информацию подтвердили и в Скотленд-Ярд. В официальном сообщении не упоминается имя Мандельсона - его не обнародуют до тех пор, пока в адрес экс-посла не будут выдвинуты обвинения.

Мандельсон подозревается в передаче Эпштейну секретных сведений из правительства Британии. Дело в отношении Мандельсона возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Из-за публикации документов по делу Эпштейна Мандельсон в сентябре 2025 года был вынужден покинуть пост посла в США, а в начале февраля 2026-го - Палату лордов.

30 января Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 миллионов страниц документов, а также более 2 тысяч видеороликов и 180 тысяч снимков из досье американского финансиста.

#в стране и мире #сша #Великобритания #Джеффри Эпштейн #питер мандельсон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 