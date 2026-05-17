МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии назвали нового кандидата на пост премьера

За пост премьер-министра страны готов побороться эск-министр здравоохранения Уэз Стритинг.
Виктория Бокий 17-05-2026 09:11
© Фото: Rick Gold, Capital Pictures, Globallookpress

Ушедший в отставку с поста министра здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг заявил о своем желании участвовать в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра страны в случае запуска внутрипартийных выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее он подал в отставку и назвал причиной этому потерю доверия к британскому премьеру Киру Стармеру. После он призвал провести «полноценный конкурс» среди кандидатов.

Стритинг объявил об участии в возможной гонке за лидерство во время конференции аналитического центра Progress. Он также упомянул о необходимости пересмотра отношений Великобритании с ЕС, фактически намекнув о возможном возвращении Лондона к единому европейскому рынку.

Экс-министру здравоохранения Британии не нравится стиль руководства Стармера. Он считает его «жестким» и подавляющим политическую дискуссию в правительстве. Стритинг сомневается и в эффективности первых лет правления лейбористов, считая, что партия пришла к власти недостаточно подготовленной и без четкого стратегического видения.

Помимо этого, возможный соперник Стармера назвал ряд решений британского правительства, включая сокращение зимних выплат на отопление, катастрофой. С его слов, привычка подавлять инициативы перешла в действующее правительство.
Все заявления Стритинга прозвучали на фоне рассмотрения мэра Манчестера Энди Бернхема на место Кира Стармера.

Напомним, The Telegraph накануне сообщала, что действующий премьер Британии может уйти в отставку. До этого распространялась информация, что он хочет остаться на своем посту, но, по данным Daily Mail, многочисленная критика в его адрес вынудила его всерьез задуматься об уходе «по собственному». Со слов источников в правительстве, Стармер уже предупредил друзей и родных о своем намерении уйти «достойно» с поста премьера.

#в стране и мире #Великобритания #премьер-министр #кир стармер #Уэз Стритинг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 