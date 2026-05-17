В Британии назвали нового кандидата на пост премьера

Ушедший в отставку с поста министра здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг заявил о своем желании участвовать в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и премьер-министра страны в случае запуска внутрипартийных выборов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее он подал в отставку и назвал причиной этому потерю доверия к британскому премьеру Киру Стармеру. После он призвал провести «полноценный конкурс» среди кандидатов.

Стритинг объявил об участии в возможной гонке за лидерство во время конференции аналитического центра Progress. Он также упомянул о необходимости пересмотра отношений Великобритании с ЕС, фактически намекнув о возможном возвращении Лондона к единому европейскому рынку.

Экс-министру здравоохранения Британии не нравится стиль руководства Стармера. Он считает его «жестким» и подавляющим политическую дискуссию в правительстве. Стритинг сомневается и в эффективности первых лет правления лейбористов, считая, что партия пришла к власти недостаточно подготовленной и без четкого стратегического видения.

Помимо этого, возможный соперник Стармера назвал ряд решений британского правительства, включая сокращение зимних выплат на отопление, катастрофой. С его слов, привычка подавлять инициативы перешла в действующее правительство.

Все заявления Стритинга прозвучали на фоне рассмотрения мэра Манчестера Энди Бернхема на место Кира Стармера.

Напомним, The Telegraph накануне сообщала, что действующий премьер Британии может уйти в отставку. До этого распространялась информация, что он хочет остаться на своем посту, но, по данным Daily Mail, многочисленная критика в его адрес вынудила его всерьез задуматься об уходе «по собственному». Со слов источников в правительстве, Стармер уже предупредил друзей и родных о своем намерении уйти «достойно» с поста премьера.