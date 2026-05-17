В Египте начали отлов акул в турзонах из-за резкого увеличения популяции

В Египте начали отлавливать акул в популярных туристических зонах после резкого увеличения числа хищников у побережья. Об этом сообщает Life.ru.

Появление акул все чаще фиксируют у берегов популярных среди туристов Хургады и Шарм-эль-Шейха. По версии специалистов, хищников могут привлекать косяки рыбы, пришедшие к мелководью с началом сезона. Египетские власти ужесточили требования к безопасности на курортах. Каждый отель обязан иметь в штате квалифицированного спасателя. Вдоль пляжей организованы дежурства моторных лодок.

Персонал отелей будут проверять на наличие навыков оказания первой помощи. Недавно двухметровая акула была замечена в районе Эль-Кусейра. Местные власти приняли решение временно закрыть пляжи. Затем начали операцию по поимке хищницы. Часть российских туристов раскритиковала такие меры, напомнив, что раньше пойманных акул вывозили подальше от берега и отпускали обратно в море.

В декабре 2024 года сообщалось о трагедии в Египте, когда акула напала на туристов. В результате ЧП один человек погиб, другой получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Пострадавшие оказались гражданами Италии. Отмечалось, что нападение хищницы произошло за пределами зоны для купания.

В сентябре 2023 года инцидент произошел на курорте Даха, в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Акула укусила женщину за руку, после чего пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии. А в июне того же года жертвой хищницы в Хургаде стал гражданин России. Туристка Евгения Ермакова, ставшая очевидцем нападения, рассказала «Звезде» подробности произошедшего. Также девушка озвучила возможные причины произошедшей трагедии. Спасатели не успели спасти мужчину. Собеседница канала отметила, что много египтян писали, что нападение произошло из-за того, что люди выкидывают в море мясо, либо из-за дайверов, которые прикармливают акул.