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Генконсульство РФ: россияне не пострадали при нападении акулы в Египте

Погибшим и пострадавшим в результате нападения акулы в Египте оказались граждане Италии.
Ян Брацкий 2024-12-29 17:50:06
© Фото: Michele Westmorland, Danita Delimont, Global Look Press

Российские туристы не пострадали при нападении акулы на отдыхающих в Египте. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Инцидент произошел на побережье Красного моря около города Марса Алам.

«По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии», - сообщил РИА Новости Воропаев.

Ранее стало известно о трагедии в Египте, где акула напала на туристов. В результате ЧП один человек погиб, другой получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

По данным министерства окружающей среды Египта, нападение акулы произошло за пределами зоны для купания.

#Египет #Генконсульство РФ #хургада #красное море #акула
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