Генконсульство РФ: россияне не пострадали при нападении акулы в Египте

Российские туристы не пострадали при нападении акулы на отдыхающих в Египте. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Инцидент произошел на побережье Красного моря около города Марса Алам.

«По имеющимся данным, россияне не пострадали. По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии», - сообщил РИА Новости Воропаев.

Ранее стало известно о трагедии в Египте, где акула напала на туристов. В результате ЧП один человек погиб, другой получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

По данным министерства окружающей среды Египта, нападение акулы произошло за пределами зоны для купания.