Очевидец нападения акулы на россиянина в Египте назвала возможные причины трагедии

По словам девушки, египтяне часто наблюдают за тем, как люди сбрасывают в воду мясо, тем самым приманивая хищников.

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Туристка Евгения Ермакова, ставшая очевидцем нападения акулы на россиянина в Хургаде, рассказала «Звезде» подробности произошедшего. Также девушка озвучила возможные причины произошедшей трагедии.

«Все произошло очень быстро, буквально за минуту. Я лежала на пляже, снимала - и вижу, происходит какая-то суета, люди начинают бегать. Еще непонятно было, что это, но я уже начала кричать: "Акула, спасайтесь!" Спасатели в это время начали заводить лодку и плыть на помощь этому парню. Акула первый раз укусила его и выпустила - у него получилось уплыть. Спасатели подплыли, но не успели - в эту секунду он уходит под воду вместе с акулой. Они не могут его найти и начинают спасать девушек, которые были рядом. Их очень сильно поцарапали - хотя акула не кидалась», - рассказала девушка.

По словам Евгении, на данный момент пляжи рядом с местом трагедии закрыты. Она также отметила, что много египтян пишут о том, что нападение произошло из-за того, что люди выкидывают в море мясо, либо из-за дайверов, которые прикармливают акул.

Напомним, нападение произошло 8 июня. На россиянина напала тигровая акула, мужчина погиб. Позже стало известно, что хищника поймали. Исследователи будут устанавливать причины ее аномального поведения.