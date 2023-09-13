Акула напала на женщину на египетском курорте Даха

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Акула снова напала на человека в Египте. На этот раз инцидент произошел на курорте Даха, в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Хищник укусил женщину за руку, после чего девушку госпитализировали в бессознательном состоянии.

«Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», - рассказал очевидец нападения Москве24.

Ранее стало известно, что на побережье Хургады пропала мать четверых детей из Санкт-Петербурга. Женщина вместе с мужем отправились заниматься дайвингом, однако в какой-то момент пропала с поля зрения.

А в начале лета этого года акула убила россиянина на побережье Хургады. Очевидец события рассказала, что после первого укуса мужчине удалось отплыть, однако второй атаки он не пережил - жертва ушла под воду вместе с хищником.