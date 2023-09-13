В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Акула напала на женщину на египетском курорте Даха

Елизавета Егорова
21:40 13.09.2023
После нападения акулы в Египте женщину госпитализировали в бессознательном состоянии.
Акула напала на женщину на египетском курорте Даха
© Фото: Water Frame imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Акула снова напала на человека в Египте. На этот раз инцидент произошел на курорте Даха, в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха. Хищник укусил женщину за руку, после чего девушку госпитализировали в бессознательном состоянии.

«Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», - рассказал очевидец нападения Москве24.

Ранее стало известно, что на побережье Хургады пропала мать четверых детей из Санкт-Петербурга. Женщина вместе с мужем отправились заниматься дайвингом, однако в какой-то момент пропала с поля зрения.

А в начале лета этого года акула убила россиянина на побережье Хургады. Очевидец события рассказала, что после первого укуса мужчине удалось отплыть, однако второй атаки он не пережил - жертва ушла под воду вместе с хищником.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.