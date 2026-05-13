Путин принял отставку губернатора Брянской области Богомаза

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. по собственному желанию, сообщает Кремль.

«В связи с заявлением <...> о досрочном прекращении полномочий <...> принять отставку Губернатора Брянской области Богомаза А. В. по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности главы региона президентским указом назначен Егор Ковальчук. Он будет занимать этот пост до вступление в должность избранного губернатора Брянской области, подчеркивается в указе.