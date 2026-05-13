МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ермаку посоветовали сходить к «мирной гадалке»

Совет прозвучал на фоне распространявшейся в СМИ информации, что Андрей Ермак посещал гадалку перед принятием важных решений.
Виктория Бокий 13-05-2026 08:02
© Фото: Ukraine Presidency, Ukrainian Pre, Globallookpress

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку нанять «мирную гадалку». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Совет прозвучал на фоне новостей о предъявлении обвинений в адрес Ермака. Накануне его обвинили в легализации 460 млн гривен и ряде других противоправных действий.

В это же время в СМИ начала распространяться информация о том, что Ермак якобы ходил на консультацию к гадалке перед принятием важных решений. Сообщается, что эти «важные решения» касались кадровых назначений.

«Может, им просто стоит нанять мирную "гадалку". Мир - лучшая магия», - говорится в публикации Дмитриева.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что обвинения в адрес Ермака ставят под удар Зеленского. Также это серьезное уголовное дело может стать серьезным препятствием на пути стремления Украины вступить в Евросоюз.

#в стране и мире #Совет #обвинение #Кирилл Дмитриев #Андрей Ермак #глава рфпи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 