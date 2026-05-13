Ермаку посоветовали сходить к «мирной гадалке»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку нанять «мирную гадалку». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Совет прозвучал на фоне новостей о предъявлении обвинений в адрес Ермака. Накануне его обвинили в легализации 460 млн гривен и ряде других противоправных действий.

В это же время в СМИ начала распространяться информация о том, что Ермак якобы ходил на консультацию к гадалке перед принятием важных решений. Сообщается, что эти «важные решения» касались кадровых назначений.

«Может, им просто стоит нанять мирную "гадалку". Мир - лучшая магия», - говорится в публикации Дмитриева.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что обвинения в адрес Ермака ставят под удар Зеленского. Также это серьезное уголовное дело может стать серьезным препятствием на пути стремления Украины вступить в Евросоюз.