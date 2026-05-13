AP: обвинения в адрес Ермака бьют по Зеленскому

Настолько серьезное уголовное дело может стать препятствием в стремлении Украины вступить в Евросоюз.
Виктория Бокий 13-05-2026 07:10
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Globallookpress

Обвинение в адрес экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака ставит под удар самого главаря киевского режима. Об этом пишет Associated Press.

По мнению авторов статьи, настолько серьезное уголовное дело может стать серьезным препятствием для стремления Зеленского добиться вступления Украины в Евросоюз, которое и так не предвидится в ближайшем будущем. В публикации говорится, что расследование коррупции поставило Зеленского в неловкое положение.

«Расследование крайне неприятно для украинского лидера, который добивается вступления своей страны в Европейский союз - процесс, который, вероятно, займет годы», - подчеркивается в материале издания.

Накануне следователи НАБУ завершили обыски по месту жительства Андрея Ермака. Закончились они тем, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость Ермака под Киевом.

Бывшему главе офиса Зеленского предъявлен и целый ряд других обвинений. Среди них - участие в отмывании денег, легализация имущества, полученного преступным путем, и другие.

#Украина #Владимир Зеленский #обвинение #Андрей Ермак #НАБУ
