Элитное жилье и отмывание денег: что известно об обысках по делу Ермака

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили обыски по месту жительства экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По последней информации, высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на земельные участки и недвижимость Ермака под Киевом. Накануне экс-главе офиса Зеленского было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Он отказался комментировать это до завершения следственных действий, заявив, что у него нет «ни одного дома, есть только квартира и один автомобиль».

Помимо этого, Ермака обвиняют и в ряде других дел. Так, НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации $10,5 млн при строительстве элитного жилья под Киевом. Указывается, что обвинение предъявлено по статье о легализации имущества, которое было получено преступным путем. Наказание по данной статье - тюремное заключение на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Сообщалось, что шесть лет назад, в 2020 году, был запущен проект строительства частных резиденций «Династия», в котором, по версии следствия, участвовал человек под несколькими псевдонимами, которого идентифицировали как Андрея Ермака. На вопрос следователей, под каким прозвищем он фигурирует на «пленках Миндича», экс-глава офиса Зеленского ответил: «Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

Однако у НАБУ на этот счет есть другая информация. Отмечается, что участники преступной деятельности договорились построить четыре резиденции, где собирались жить, а финансирование строительства скрывали через кооператив «Солнечный берег» и наличные деньги, которые достались им «нечистым» путем. Как утверждают в НАБУ, строительство резиденций велось в 2021-2025 годах и не останавливалось даже после начала боевых действий. Наоборот, в это время строить элитное жилье фигурантам данного дела стали еще активнее.

Напомним, о новом витке в «деле Миндича» о его «пленках» заговорили в конце апреля этого года. Тогда журналисты обнародовали очередную расшифровку фрагментов телефонных разговоров украинского бизнесмена Тимура Миндича с ключевыми политическими фигурами киевского режима.