МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США утвердили нового главу ФРС

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат Кевин Уорш набрал необходимый 51 голос в свою поддержку.
Сергей Дьячкин 13-05-2026 22:55
© Фото: Andrew Thomas - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

В США утвердили кандидатуру Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Об этом сообщает RT.

Как отмечается в публикации, он набрал необходимый 51 голос в свою поддержку. Теперь для вступления Уорша в должность необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа.

В феврале, на фоне выдвижения Трампом на пост главы ФРС Кевина Уорша, биткоин упал до $62 000. Монета рухнула вдвое от исторического максимума в $126 000 в октябре 2025 года. Цена за день снизилась более чем на 10%. Уорш считается сторонником жесткой денежно-кредитной политики, при которой спекулятивные активы не растут.

Курс монеты опустился на уровень октября 2024 года. Криптовалюта растеряла весь свой рост с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда республиканец объявил, что хочет сделать страну «мировой столицей криптовалют», и поручил создать «цифровой Форт-Нокс» для 200 000 биткоинов.

Предшественник Уорша Джером Пауэлл заявлял, что Минюст США угрожал предъявить ему уголовные обвинения. Он выразил мнение, что давление на него оказывает администрация Дональда Трампа из-за установленных процентных ставок. Глава ФРС подчеркнул, что они определяются на основе «общественных интересов, а не в соответствии с предпочтениями президента».

Трамп, в свою очередь, называл прежнего главу ФРС «тупицей» из-за своего недовольства его монетарной политикой. На сайте американского регулятора в прошлом году сообщалось, что федеральная резервная система США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку. Тогда она составила 4-4,25%. В пресс-релизе отмечалось, что рост экономической активности в первой половине прошлого года замедлился. Более слабыми темпами увеличивалась занятость. Уровень безработицы вырос, хотя остается достаточно низким. При этом отмечалось ускорение инфляции.

#Экономика #сша #Дональд Трамп #Вашингтон #ФРС США #регулятор #Федеральная резервная система #банковская система
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 