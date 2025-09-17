ФРС США впервые с конца 2024 года понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку. Теперь она составила 4-4,25%. Это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам была понижена 25 базисных пунктов. Это первое снижение, на которое пошла Федеральная резервная система с декабря 2024 года.

В пресс-релизе отмечается, что рост экономической активности в первой половине текущего года замедлился. Более слабыми темпами увеличивалась занятость. Уровень безработицы вырос, хотя остается достаточно низким. При этом отмечается ускорение инфляции. Она остается выше целевого уровня.

«Комитет внимательно следит за рисками, связанными с обеими целями своего двойного мандата, и считает, что риски для занятости, связанные с ухудшением ситуации, возросли», — говорится в сообщении ведомства.



Для поддержки своих целей, заявило ведомство, и в связи с изменением баланса рисков было принято решение понизить целевую ставку по федеральным фондам на ¼ процентного пункта — до 4–4¼.

Сообщается, что при рассмотрении следующих изменений целевого диапазона для ставки по федеральным фондам будут внимательно оцениваться все поступающие данные, которые могут поменять баланс рисков и перспективы.

Снижение ставки ФРС ожидалось, хотя некоторые аналитики посчитали этот шаг чрезмерным.

Габриэль Рубин, колумнист Reuters Breakingviews, отмечал, что решение могло быть принято значительно раньше. Однако президент США Дональд Трамп сделал ситуацию сложнее инфляционными тарифами и давлением на независимость Федерального резерва.

По мнению Рубина, заседание за последние годы стало «одним из самых напряженных». При этом участие нового члена совета Стивена Мирана, которого называют главным экономическим советником Трампа, и попытка отстранения члена совета управляющих ФРС Лизы Кук придали происходящему «цирковой» оттенок.

В европейском рейтинговом агентстве Scope отметили, что ожидаемое снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов кажется преждевременным. Инфляция в Соединенных штатах в августе ускорилась до 2,9%. При этом экономика продолжает расти примерно на 2%. Последствия повышения тарифов выглядят непредсказуемыми. Рынок труда демонстрирует лишь незначительные признаки охлаждения.

Аналитики полагают, что Федеральная резервная система рискует смягчить политику слишком рано и повторить прошлогоднюю ошибку, когда регулятор вынужден был пойти на снижение из-за давления рынка.

В дело вмешалась и политика. Трамп неоднократно делал выпады в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла в соцсетях, называя его «Мистером слишком поздно», при этом требовал снижения ставок сразу на 300 базисных пунктов.

Также Трамп инициировал попытку отстранить Лизу Кук из совета управляющих Федеральной резервной. Суд заблокировал это попытку, но администрация стремится оспорить решение. Все эти факторы увеличивают опасения относительно независимости регулятора. А ведь именно на нее опирается доверие инвесторов.

Ранее сообщалось, как индекс доллара резко снизился после сообщений о желании Трампа отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы Пауэлла. Позже Трамп уточнил, что пока не планирует предпринимать шаги для увольнения Пауэлла.