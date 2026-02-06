МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цена биткоина опустилась до минимума с октября 2024 года

Стоимость монеты за день снизилась более чем на 10%.
Владимир Рубанов 06-02-2026 01:27
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency, Global Look Press

Биткоин упал до $62 000. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на данные рынка. Монета рухнула вдвое от исторического максимума в $126 000 в октябре 2025 года. Цена за день снизилась более чем на 10%.

Криптовалюта теряет позиции на фоне традиционных активов. Обвал может быть связан с выдвижением президентом США Дональдом Трампом на пост главы ФРС Кевина Уорша, пишет Reuters. Он - сторонник жесткой денежно-кредитной политики, при которой спекулятивные активы не растут.

Курс монеты опустился на уровень октября 2024 года. Криптовалюта растеряла весь свой рост с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда республиканец объявил, что хочет сделать страну «мировой столицей криптовалют», и поручил создать «цифровой Форт-Нокс» для 200 000 биткоинов.

Остальной крипторынок в целом повторяет движение BTC. Крупнейшие монеты обновили многомесячные минимумы. За последние сутки свыше 300 тысяч трейдеров на криптовалютных биржах столкнулись с принудительным закрытием длинных позиций, свидетельствуют данные Coinglass. Общий объем убыточных сделок превысил $1,25 млрд. Самые большие потери понесли те, кто делал ставки на рост биткоина и Ethereum.

Рынок криптовалют сталкивается с «кризисом веры». Актив не приносит дохода и зависит только от цены, теряя привлекательность для инвесторов. Эксперты фиксируют ухудшение ликвидности и снижение склонности к риску. Биткоин перестал восстанавливаться вместе с другими рисковыми инструментами, как это было раньше, несмотря на недавнее понижение ставки ФРС.

С начала года монета потеряла около 30%. Она не оправдала ожиданий как «цифровое золото» и инструмент хеджирования. В периоды кризисов биткоин не укрепился вместе с золотом и долларом. Кроме того, за последние пять лет доходность BTC (~73%) уступает золоту (164%), Nasdaq 100 (82%) и S&P 500 (75%).

#сша #Дональд Трамп #падение #рынок #биржи #криптовалюты #биткойн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 