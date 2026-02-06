Цена биткоина опустилась до минимума с октября 2024 года

Биткоин упал до $62 000. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на данные рынка. Монета рухнула вдвое от исторического максимума в $126 000 в октябре 2025 года. Цена за день снизилась более чем на 10%.

Криптовалюта теряет позиции на фоне традиционных активов. Обвал может быть связан с выдвижением президентом США Дональдом Трампом на пост главы ФРС Кевина Уорша, пишет Reuters. Он - сторонник жесткой денежно-кредитной политики, при которой спекулятивные активы не растут.

Курс монеты опустился на уровень октября 2024 года. Криптовалюта растеряла весь свой рост с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда республиканец объявил, что хочет сделать страну «мировой столицей криптовалют», и поручил создать «цифровой Форт-Нокс» для 200 000 биткоинов.

Остальной крипторынок в целом повторяет движение BTC. Крупнейшие монеты обновили многомесячные минимумы. За последние сутки свыше 300 тысяч трейдеров на криптовалютных биржах столкнулись с принудительным закрытием длинных позиций, свидетельствуют данные Coinglass. Общий объем убыточных сделок превысил $1,25 млрд. Самые большие потери понесли те, кто делал ставки на рост биткоина и Ethereum.

Рынок криптовалют сталкивается с «кризисом веры». Актив не приносит дохода и зависит только от цены, теряя привлекательность для инвесторов. Эксперты фиксируют ухудшение ликвидности и снижение склонности к риску. Биткоин перестал восстанавливаться вместе с другими рисковыми инструментами, как это было раньше, несмотря на недавнее понижение ставки ФРС.

С начала года монета потеряла около 30%. Она не оправдала ожиданий как «цифровое золото» и инструмент хеджирования. В периоды кризисов биткоин не укрепился вместе с золотом и долларом. Кроме того, за последние пять лет доходность BTC (~73%) уступает золоту (164%), Nasdaq 100 (82%) и S&P 500 (75%).