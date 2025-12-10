Трамп назвал главу ФРС США «тупицей»

Президент США Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «тупицей» из-за своего недовольства его монетарной политикой. Об этом он заявил во время выступления в штате Пенсильвания.

«И наконец, вы видели, как Джейми Даймон (глава банка JPMorgan Chase - Прим.ред) сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?», - заявил американский лидер.

Однако и нет подтверждения тому, что банк и вправду поддержал снижение ставок. На выходных он заявил, что не ожидает снижения инфляции в следующем году. При этом оптимистично настроен и касательно сохранения исторически высоких показателей рынка акций в США.

На сайте американского регулятора ранее сообщили, что федеральная резервная система США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку. Теперь она составила 4-4,25%.

В пресс-релизе отмечается, что рост экономической активности в первой половине текущего года замедлился. Более слабыми темпами увеличивалась занятость. Уровень безработицы вырос, хотя остается достаточно низким. При этом отмечается ускорение инфляции. Она остается выше целевого уровня.