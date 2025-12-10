МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал главу ФРС США «тупицей»

На фоне своего недовольства монетарной политикой Пауэлла американский лидер назвал его «тупицей».
Дарья Ситникова 10-12-2025 04:50
© Фото: Марине Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла «тупицей» из-за своего недовольства его монетарной политикой. Об этом он заявил во время выступления в штате Пенсильвания.

«И наконец, вы видели, как Джейми Даймон (глава банка JPMorgan Chase - Прим.ред) сказал, что вам нужно снизить ставки, тупица?», - заявил американский лидер.

Однако и нет подтверждения тому, что банк и вправду поддержал снижение ставок. На выходных он заявил, что не ожидает снижения инфляции в следующем году. При этом оптимистично настроен и касательно сохранения исторически высоких показателей рынка акций в США.

На сайте американского регулятора ранее сообщили, что федеральная резервная система США впервые с декабря 2024 года понизила базовую процентную ставку. Теперь она составила 4-4,25%.

В пресс-релизе отмечается, что рост экономической активности в первой половине текущего года замедлился. Более слабыми темпами увеличивалась занятость. Уровень безработицы вырос, хотя остается достаточно низким. При этом отмечается ускорение инфляции. Она остается выше целевого уровня.

#сша #Трамп #банк #ставки #монетарная политика #пауэлла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 