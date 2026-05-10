WSJ: к 250-летию США Трамп может помиловать 250 человек

В Вашингтоне обсуждают возможность помилования президентом США Дональдом Трампом 250 человек в честь 250-летия со дня основания Соединенных Штатов. Об этом заявила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Источники сообщили, что работа над планом пока на начальной стадии. О помилованиях могут объявить 14 июня, когда в Америке отмечается День флага, причем эта дата совпадает с днем рождения президента. В качестве альтернативы упоминается также День независимости, который американцы празднуют 4 июля.

Окончательное решение остается за Трампом. Издание указывает, что ряд представителей Белого дома выражают опасения из-за подобного шага, так как политика американского лидера по дарованию помилований уже вызвала критику со стороны как демократов, так и республиканцев.

Как ранее сообщала WSJ, за первый год своего второго срока Трамп подписал около 1,6 тысячи помилований, при том что за все время первого срока было зафиксировано лишь 238 таких актов.

Также президент неоднократно обещал помилование высокопоставленным чиновникам своей администрации. Он заявлял, что помилует всех, кто «приблизился к Овальному кабинету ближе чем на 200 футов».

В самом начале своего президентского срока Трамп сообщил о намерении в ближайшие же часы помиловать «многих осужденных» за штурм Капитолия 6 января 2021 года. При этом американский лидер назвал их «заложниками». Речь идет о событиях, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов. Тогда в США возбудили как минимум 25 дел. Все они касались статей о внутреннем терроризме. Сообщалось об обнаружении длинноствольного огнестрельного оружия, «коктейлей Молотова», взрывных устройств.