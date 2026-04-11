WSJ: Трамп помилует всех, кто приблизился к Овальному кабинету на 60 метров

Президент США Дональд Трамп пообещал массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста президента. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам людей, слышавших его заявление, президент неоднократно обещал помилование высокопоставленным чиновникам своей администрации.

«Я помилую всех, кто приблизился к Овальному кабинету ближе чем на 200 футов», - цитирует издание Трампа. После заявления, по словам людей, знакомых с содержанием высказываний, в зале раздался смех.

Другой человек, встречавшийся с главой Белого дома ранее в этом году, сказал, что президент пошутил о помиловании всех, кто приблизился ближе чем на 10 футов. Издание предположило, что этот радиус расширяется.

За первый год своего второго срока Трамп подписал уже около 1,6 тысячи помилований, а за все время первого правления было зафиксировано лишь 238 таких актов, согласно подсчетам издания.

В самом начале своего президентского срока Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие часы помиловать «многих осужденных» за штурм Капитолия 6 января 2021 года. Напомним, речь идет о событиях пять лет назад, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать подведению итогов выборов.