Ермак отправлял своей гадалке имена глав НАБУ и САП

Бывший глава офиса Зеленского писал гадалке, что «на все готов», она призывала его к активным действиям, чтобы сохранить власть: «Или вы, или вас».
Сергей Дьячкин 13-05-2026 14:54
© Фото: Telegram/ermaka2022

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак скидывал своей гадалке имена глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Их переписку зачитала прокурор САП на суде.

Также Ермак обсуждал с гадалкой, которая была записана в его телефоне как «Вероника Феншуй», необходимость контраудара против «антизеленской коалиции», которая сложилась вокруг НАБУ. Перечислив имена участников этой группы, Ермак написал, что «на все готов». Гадалка призывала его к действиям, чтобы не потерять власть: «Или вы, или вас».

Ранее спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку нанять «мирную гадалку». Совет прозвучал на фоне новостей о предъявлении обвинений в адрес Ермака. Вчера его обвинили в легализации 460 миллионов гривен и ряде других противоправных действий.

При этом в СМИ распространилась информация о том, что Ермак якобы ходил на консультацию к гадалке перед принятием важных решений. Сообщается, что эти «важные решения» касались кадровых назначений. Сообщалось, что Ермак переписывался с абонентом «Вероника Феншуй Офис», обсуждая кандидатов на государственные должности. Он присылал ей даты рождения этих людей. С этим абонентом он советовался по меньшей мере с 2020 года. В частности, речь шла о назначениях премьер-министра Украины, главы Минздрава, генпрокурора и заместителя главы офиса Зеленского. 

Сегодня экс-глава офиса Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд Украины. Там проходит второе заседание по избранию ему меры пресечения. По информации украинских СМИ, само решение, вероятно, огласят завтра.

#Украина #расследование #Зеленский #коррупция #Андрей Ермак #гадалки #Киевский режим #НАБУ и САП
