Ермак приехал на второе заседание для избрания меры пресечения

Первая часть заседания пройдет в закрытом формате.
Виктория Бокий 13-05-2026 12:54
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд Украины. Сегодня там состоится второе заседание по избранию ему меры пресечения.

Известно, что первая часть заседания пройдет в закрытом формате. По информации украинских СМИ, само решение, вероятно, огласят завтра.

Ранее издание Politico сообщало, что скандал вокруг Ермака стал настоящим кошмаром для Зеленского. Многочисленные конфликты, связанные с коррупцией, являются препятствием на пути евроинтеграции Украины, которую так жаждет главарь киевского режима.

Напомним, Андрея Ермака обвиняют в коррупции, а также легализации денежных средств в особо крупном размере. Сообщалось, что ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ермак прокомментировал предъявленные ему обвинения в легализации денег при строительстве элитной недвижимости, назвав их необоснованными. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что будет защищать свои права, имя и репутацию «в рамках законов Украины». Тогда же он добавил, что изучает дело вместе со своими адвокатами.

#Украина #суд #заседание #Андрей Ермак #высший антикоррупционный суд
