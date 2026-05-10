Никонов: «Сармат» заставит Запад подумать, стоит ли планировать агрессию

Вячеслав Никонов отметил, что Россия опережает США и тем более страны Западной Европы в области стратегических вооружений.
13-05-2026 13:47
Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал «Звезде» успешные испытания новейшего стратегического ракетного комплекса «Сармат».

«Это то, что заставит Запад лишний раз подумать, когда они вынашивают агрессивные планы против нашей страны», - заявил Никонов.

Он добавил, что Россия сейчас в области стратегических вооружений имеет очень серьезный запас прочности. Она опережает США и страны Западной Европы по стратегическим ракетам наземного базирования, заметил Вячеслав Никонов. При этом успешные испытания «Сармата», отметил он, подтверждают, что Российская Федерация это преимущество сохраняет и наращивает. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «Сармат» может нести в четыре раза больше полезной нагрузки, чем западные аналоги. При этом его дальность превышает показатель в 35 тысяч километров. Это происходит потому, что он может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории.

