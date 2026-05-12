Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Доклад состоялся во вторник на встрече с главой государства в формате видеоконференцсвязи.

«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - сказал Каракаев.

По его словам, пуск был проведен в 11.15 и прошел успешно, все поставленные задачи выполнены. Командующий также отметил, что развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил - как с точки зрения гарантированного поражения целей, так и в решении задач стратегического сдерживания.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

Минобороны России опубликовало видео с испытаниями ракеты стратегического комплекса «Сармат».