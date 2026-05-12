МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путину доложили об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат»

«Сармат» создается на замену комплексу «Воевода», он превосходит предшественника по дальности полета, забрасываемому весу и другим параметрам.
Андрей Аркадьев 12-05-2026 16:31
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Доклад состоялся во вторник на встрече с главой государства в формате видеоконференцсвязи.

«Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - сказал Каракаев.

По его словам, пуск был проведен в 11.15 и прошел успешно, все поставленные задачи выполнены. Командующий также отметил, что развертывание пусковых установок с ракетным комплексом «Сармат» значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил - как с точки зрения гарантированного поражения целей, так и в решении задач стратегического сдерживания.

В свою очередь президент Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

Минобороны России опубликовало видео с испытаниями ракеты стратегического комплекса «Сармат».

#ракета #Владимир Путин #Сармат
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 