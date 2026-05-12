Ермак прокомментировал обвинения против него

Экс-глава офиса Зеленского заявил, что намерен остаться на Украине и продолжать вести адвокатскую деятельность.
Сергей Дьячкин 12-05-2026 22:08
© Фото: Danylo Antoniuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что предъявленные ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья необоснованны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Во вторник Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения против Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что САП попросит взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского. У него будет возможность внести залог в 4,1 миллиона долларов.

«Буду защищать свои права, свое имя и свою репутацию исключительно в рамках законов Украины», - написал Ермак.

Он добавил, что открыт для всех процессуальных действий и сейчас вместе с адвокатами знакомится с материалами дела. По его словам, в последние месяцы на правоохранительные органы шло публичное давление с целью предъявления ему обвинения. Ермак отметил, что остается на Украине и будет продолжать вести адвокатскую деятельность.

Кроме Ермака, следователи предъявили подозрения по делу об отмывании преступных средств еще шести подозреваемым. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. В деле фигурируют деловой партнер Зеленского Тимур Миндич и бывший украинский вице-премьер Алексей Чернышов.

НАБУ сообщает, что в период с 2021 по 2025 год участники преступной группы отмыли 460 миллионов гривен через строительство коттеджного городка «Династия» в селе Козин Киевской области. Часть денег была получена через нелегальную финансовую схему, подконтрольную будущему владельцу одной из резиденций. Общая сумма, выведенная через «прачечную», составила около 9 миллионов долларов США.

#Украина #расследование #Владимир Зеленский #коррупция #обвинения #Андрей Ермак #Киевский режим #НАБУ и САП
