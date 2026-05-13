Новый коррупционный скандал стал кошмаром для Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico.

По данным издания, «хуже момента для Зеленского просто не придумать». Авторы материала подчеркивают, что он хочет добиться скорейшего вступления Украины в ЕС, но собственное окружение мешает этому.

Отмечается, что Зеленский призывал своих западных партнеров принять Украину в союз уже в следующем году. Но европейские лидеры считают эту цель нереалистичной, учитывая нормативы, которые Киев не выполнил и не собирается выполнять.

До этого Associated Press уже сообщало, что новый виток в «деле Миндича» и обвинения в адрес Андрея Ермака ударили по Зеленскому. Свежие данные НАБУ о киевских главарях и их преступлениях стали не только препятствием на пути евроинтеграции Украины, но и поставили в неловкое положение Зеленского.

Помимо этого, как уже говорилось ранее, требование Украины быстро вступить в ЕС раздражает европейцев. Из-за этого отношения Брюсселя и Украины заметно ухудшились.