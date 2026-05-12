Пока рядом с машиной Андрея Ермака продолжались следственные действия, сам он наворачивал круги вокруг нее, словно тщетно пытаясь понять, что вообще происходит. Для вручения подозрения, то есть предъявления официальных обвинений, некогда второму по величине человеку страны - детективы НАБУ пришли в его подпольный офис, расположенный в одном из украинских дворцов спорта.

Следственные действия начались засветло и завершились лишь после захода солнца. Все это время, как считается, «серый кардинал Украины» не выпускал телефон из рук. Правда, о том, ответил ли кто-то на том конце провода - ничего не сообщалось. Тот случай, когда лучше не давать следователям лишний компромат, который у них и так, как выяснилось, с начала операции «Мидас», все это время был.

«У меня нет никакого дома. У меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видите», - заявил сам Ермак.

Впрочем, у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как считается, действующих с негласного одобрения Вашингтона, другие данные. По их сведениям, бывший глава офиса Зеленского, которого называли его правой рукой, пытался отмыть часть нажитых преступных средств на строительстве элитного коттеджного поселка под названием «Династия» в селе Козин неподалеку от Киева. Площадь каждого из расположенных там жилых домов должна была составлять не меньше тысячи квадратных метров, а их стоимость - около двух миллионов долларов.

Под прозвищем Че Гевара, предположительно, проходил бывший украинский вице-премьер Алексей Чернышев. Карлсон - бывший «кошелек Зеленского» Тимур Миндич. Один из коттеджей предназначался для бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Кроме этого, на пленках НАБУ фигурирует и некий Вова. На опубликованных аудиозаписях разговоров будущие собственники скрывались под буквой R. И далее порядковый номер одного из домов. Ермак, например, R2.

Для совместного использования владельцами четырех домов предполагалось и строительство пятой резиденции под кодовым названием R0. По планам застройщика жилищно-строительного кооператива «Солнечный берег», там должны были находиться бассейн, спа-зона и тренажерный зал. Ермак, как утверждается, принимал непосредственное участие в обсуждении дизайна дома.

В заголовках статей в крупнейшей западной прессе практически не встретишь упоминания Андрея Ермака. Новый виток коррупционного скандала в первую очередь ударил по позициям самого Зеленского. Особенно сейчас, когда вопрос возможных территориальных уступок - в контексте застопорившихся переговоров с Россией - вновь повис в воздухе. Немецкий Der Spiegel прямо формулирует вопрос, который на Западе, очевидно, беспокоит многих: имел ли отношение к действиям своего доверенного лица сам глава киевского режима?

Кроме этого, кроме вручения подозрения Андрея Ермаку, накануне в Киеве писали и о перекрытиях Банковой, где, возможно, проходили обыски. Однако пока официально информация об этом не подтвердилась. Впрочем, пока... Не исключено, что на этом этапе детективы НАБУ не спешат раскрывать все карты.

«Ну, во-первых, хочу сказать, что президент Украины не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования. Это первое. Другие следственные версии по принадлежности того или иного имущества проверяются в пределах досудебного расследования. Оно продолжается», - заявил глава НАБУ Семен Кривонос.

Сегодня же начались слушания по избранию для Андрея Ермака меры пресечения. Вероятно, они растянутся на несколько дней. Антикоррупционная прокуратура вышла в суд с требованием арестовать Андрея Ермака или назначить для его освобождения залог в 180 миллионов гривен, или 4 миллиона долларов. Общий ущерб от их действий в НАБУ оценили почти в полмиллиарда гривен, или 10,5 миллиона долларов.

Возведению коттеджного поселка не помешало даже начало специальной военной операции. Строительство «Династии» заморозили лишь в прошлом году, после вручения подозрения Алексею Чернышову, супруга которого, как считается, курировала этот проект. Еще один - будущий владелец - Тимур Миндич успел скрыться за границей.

Еще один удар Зеленскому сегодня неожиданно нанесла его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. В интервью Такеру Карлсону она назвала своего бывшего шефа главным препятствием на пути к миру и прокомментировала возможную причастность Зеленского к схемам Миндича.

«Я считаю, что он стоит за многими схемами отмывания денег. У меня есть старый знакомый, который был одним из пяти кандидатов должность министра социальной политики. Его пригласили на собеседование, которые проводили Зеленский и Ермак и предложили придумать схему отмывания средств. А ведь министерство социальной политики отвечает за выплату пенсий», - вспомнила бывший пресс-секретарь.

Как рассказала Мендель, ее неприятно удивили высказывания Зеленского о стремлении в НАТО в преддверии переговоров с тогдашним президентом США Джо Байденом. Тогда она это списала на низкие рейтинги украинского президента и его заигрыванием с националистическими кругами. Кроме этого, бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила, на переговорах в Стамбуле в 2022-м Зеленский согласился с утратой территорий.

«Зеленский лично согласился отдать территорию, и я была в шоке в тот момент. Это была шокирующая новость, и я спросила: "Неужели?", и этот человек ответил: "Конечно, он согласен, потому что это остановит ужасы войны". Он согласился отдать территорию, потому что это означало бы конец войны. А теперь он стоит перед миллионами и говорит: "Я не могу отдать Донбасс"», - поделилась Мендель.

Говоря об актерских способностях Зеленского, Мендель сравнила его с плюшевым медвежонком, который, как только его не видят западные спонсоры, умеет перевоплощаться в гризли. При этом, и он сам нередко апеллирует к геббельсовской пропаганде, описывает Мендель невыполнение Зеленским собственных обещаний и покупку им проплаченных политологов.

«Он очень разозлился, сложил руки вот так, наклонился к столу. Он посмотрел на нас и очень раздраженным тоном сказал: «Мне нужна пропаганда Геббельса, если хотите. Мне нужны тысячи говорящих голов», - вспомнила бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Прокомментировала Мендель и подозрения в отношении Зеленского в употреблении наркотиков. По ее словам, перед интервью Зеленский мог уйти минут на 15 в туалет. Он выходил оттуда «совершенно другим человеком».

Кроме этого, Мендель, которая сама лично неоднократно отгоняла от Зеленского журналистов, пожаловалась на притеснения свободы слова на Украине. Сразу после этого ее включили в список запрещенного в России сайта «Миротворец»*, как «транслирующую российские нарративы».

* «Миротворец» - ресурс, признанный экстремистским на территории Российской Федерации.