МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прокуратура запросила арест Ермака с залогом в 180 млн грн

Экс-глава офиса Владимира Зеленского мог быть замешан в деле об отмывании 460 млн гривен, при этом сам глава киевского режима в масштабном антикоррупционном расследовании не фигурирует.
Сергей Дьячкин 12-05-2026 15:14
© Фото: Telegram/ermaka2022

Антикоррупционная прокуратура Украины просит арестовать экс-главу офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей). Об этом заявил глава САП Александр Клименко.

Экс-руководитель офиса Зеленского мог быть замешан в деле об отмывании 460 миллионов гривен в ходе строительства частных резиденций под Киевом. При этом сам Зеленский, как заявили в НАБУ, не фигурирует и не фигурировал в масштабном антикоррупционном расследовании в высших эшелонах власти.

Ранее сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски по месту жительства Ермака. Высший антикоррупционный суд страны наложил арест на земельные участки и недвижимость экс-главы офиса Зеленского под Киевом. Ему было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Он отказался комментировать это до завершения следственных действий, заявив, что у него нет «ни одного дома, есть только квартира и один автомобиль».

Шесть лет назад, в 2020 году, был запущен проект строительства частных резиденций «Династия», в котором, по версии следствия, участвовал человек под несколькими псевдонимами. Его идентифицировали как Ермака. На вопрос следователей, под каким прозвищем он фигурирует на «пленках Миндича», экс-глава офиса Зеленского ответил: «Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

Новое развитие «дела Миндича» получило в конце апреля этого года. Тогда журналисты обнародовали очередную расшифровку телефонных разговоров украинского бизнесмена Тимура Миндича с ключевыми политическими фигурами киевского режима.

#Украина #расследование #Владимир Зеленский #коррупция #залог #Андрей Ермак #Киевский режим #НАБУ и САП
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 