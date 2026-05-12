Прокуратура запросила арест Ермака с залогом в 180 млн грн

Антикоррупционная прокуратура Украины просит арестовать экс-главу офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака с возможностью внесения залога 180 миллионов гривен (более 300 миллионов рублей). Об этом заявил глава САП Александр Клименко.

Экс-руководитель офиса Зеленского мог быть замешан в деле об отмывании 460 миллионов гривен в ходе строительства частных резиденций под Киевом. При этом сам Зеленский, как заявили в НАБУ, не фигурирует и не фигурировал в масштабном антикоррупционном расследовании в высших эшелонах власти.

Ранее сообщалось, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины завершили обыски по месту жительства Ермака. Высший антикоррупционный суд страны наложил арест на земельные участки и недвижимость экс-главы офиса Зеленского под Киевом. Ему было предъявлено обвинение в участии в отмывании средств. Он отказался комментировать это до завершения следственных действий, заявив, что у него нет «ни одного дома, есть только квартира и один автомобиль».

Шесть лет назад, в 2020 году, был запущен проект строительства частных резиденций «Династия», в котором, по версии следствия, участвовал человек под несколькими псевдонимами. Его идентифицировали как Ермака. На вопрос следователей, под каким прозвищем он фигурирует на «пленках Миндича», экс-глава офиса Зеленского ответил: «Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

Новое развитие «дела Миндича» получило в конце апреля этого года. Тогда журналисты обнародовали очередную расшифровку телефонных разговоров украинского бизнесмена Тимура Миндича с ключевыми политическими фигурами киевского режима.