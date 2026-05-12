Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его наркотическую зависимость «секретом Полишинеля». Об этом она рассказала во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Это секрет Полишинеля», - ответила Мендель на вопрос журналиста о том, употребляет ли Зеленский запрещенные вещества.

После этой фразы Мендель тут же добавила, что лично не видела, как Зеленский принимает наркотики. Однако она общалась с людьми, которые видели это. Бывшая пресс-секретарь Зеленского вскользь отметила, что «все эти люди говорят о кокаине».

По ее словам, главарь киевского режима, когда она работала с ним, мог на 15 минут уединиться в ванной и после этого выйти оттуда «совершенно другим человеком». Кроме того, Мендель поделилась случаем, когда во время предвыборной кампании Зеленский добровольно прошел наркотест, чтобы лишить своих оппонентов почвы для обвинений. Но клиника, где он сдавал анализы, принадлежала его другу. Чуть позже стало известно, что результаты этого теста были датированы не тем днем, когда он его сдавал.

Ранее Юлия Мендель заявляла, что Зеленский согласился отдать Донбасс еще на переговорах в 2022 году, но сейчас говорит обратное. По ее словам, он «непоследователен, все время меняет позиции».