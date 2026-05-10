Решетников: ситуация в экономике дает возможность смягчения политики ЦБ

В ходе встречи глава Минэкономразвития сообщил российскому лидеру, что рост экономики в нашей стране составил 10% за три года.
Сергей Дьячкин 12-05-2026 20:23
Ситуация в экономике РФ дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Об этом доложил министр экономического развития РФ Максим Решетников президенту России Владимиру Путину.

В ходе встречи министр дал президенту подробный отчет о макроэкономических показателях страны в последние годы, в том числе о ВВП. Глава Минэкономразвития сообщил российскому лидеру, что рост экономики за три года составил 10%.  По его словам, Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

Министр подчеркнул, что экономика, несмотря на внешние вызовы, проявила себя весьма достойно. И хотя, по словам Решетникова, говорить о восстановлении темпов роста пока преждевременно, ситуация стабилизируется. Реальные зарплаты растут, в марте они увеличились на 8% в реальном выражении.

В прошлом году Решетников прогнозировал рост зарплат россиян на 10% в течение ближайших трех лет. По его словам, основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы - более чем на 9%.

Также он добавил, что свою роль сыграет и нормализация кредитно-денежной политики. Она поспособствует снижению нормы сбережений.

Ранее Решетников призвал задуматься о новой структуре вместо самозанятости. Проект должен быть готов к концу 2026 года и реализован к 2030 году.

#Экономика #Кремль #Владимир Путин #смягчение #Максим Решетников #минэкономразвития рф #экономический рост #кредитная политика
