Решетников призвал задуматься о новой структуре вместо самозанятости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников призвал задуматься о новой структуре, которая придет на смену институту самозанятых. Об этом он заявил на заседании Совета Федерации.

«Мы исходим из того, что сейчас нужно решать по линии именно контроля трудовых отношений, налаживать эти темы», - ответил Решетников на соответствующий вопрос главы комитета Андрея Кутепова.

Внимание Кутепова привлек неуклонный рост количества самозанятых в последние годы.

Решетников предложил разработать новую схему уже к концу 2026 года. Это связано с тем, что Правительство обещало не трогать реформирование системы самозанятости до 2028 года, однако этот срок уже приближается.

Новую концепцию могут начать внедрять поэтапно.

Ранее стало известно о том, что с 1 октября 2025 года самозанятые смогут оформлять кредитные каникулы, однако делать это при наличии определенных условий.