Путин обсудил с Решетниковым темпы развития экономики за последние три года

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр экономического развития РФ дал президенту подробный отчет о макроэкономических показателях страны в последние годы, в том числе о ВВП.

«У нас последние три года рост экономики был десять процентов в реальном выражении», - доложил министр президенту.

Также Решетников отметил рост реальных заработных плат, которые за март прибавили восемь процентов. Глава Минэкономразвития положительно оценил состояние экономики, которая сохранила устойчивость и достойно повела себя на фоне внешних вызовов и угроз.

Сегодня Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на существенное снижение доли импорта в ВВП. Решетников отметил, что Россия опирается на собственные силы, при этом ее экономика развивается циклично. За периодами роста следует стабилизация.

Ранее глава государства потребовал подготовить конкретные меры для роста экономики в ходе совещания с членами правительства. Речь о мерах, направленных на поддержку деловых инициатив и улучшения структуры занятости, уточнил Путин.