Путин обсудил с Решетниковым темпы развития экономики за последние три года

Министр экономического развития РФ Максим Решетников дал президенту подробный отчет о макроэкономических показателях страны в последние годы, в том числе о ВВП.
Ян Брацкий 12-05-2026 19:57
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр экономического развития РФ дал президенту подробный отчет о макроэкономических показателях страны в последние годы, в том числе о ВВП.

«У нас последние три года рост экономики был десять процентов в реальном выражении», - доложил министр президенту.

Также Решетников отметил рост реальных заработных плат, которые за март прибавили восемь процентов. Глава Минэкономразвития положительно оценил состояние экономики, которая сохранила устойчивость и достойно повела себя на фоне внешних вызовов и угроз.

Сегодня Россия удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, несмотря на существенное снижение доли импорта в ВВП. Решетников отметил, что Россия опирается на собственные силы, при этом ее экономика развивается циклично. За периодами роста следует стабилизация.

Ранее глава государства потребовал подготовить конкретные меры для роста экономики в ходе совещания с членами правительства. Речь о мерах, направленных на поддержку деловых инициатив и улучшения структуры занятости, уточнил Путин.

#Экономика #Путин #Кремль #Решетников #минэкономразвития рф
