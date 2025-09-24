МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Минэкономразвития спрогнозировали рост зарплат россиян на 10%

По словам Максима Решетникова, для достижения такого показателя необходимо три года.
Константин Денисов 2025-09-24 19:19:04
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Зарплаты россиян вырастут на 10% в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает Life, ссылаясь на слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

«Основа спроса - рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы - более чем на 9%», - сказал глава ведомства.

Также он добавил, что свою роль сыграет и нормализация кредитно-денежной политики, которая поспособствует снижению нормы сбережений.

Ранее Решетников призвал задуматься о новой структуре вместо самозанятости. Проект должен быть готов к концу 2026 года и реализован к 2030 году.

