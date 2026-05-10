Ормузский пролив, уран и даже футбол: как Иран диктует свои условия США

У берегов Гибралтара виднеется «Аляска» - речь об американской атомной подводной лодке с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту. Она, как правило, не раскрывает данные о передвижении, но в этом случае посылает четкий сигнал Тегерану на фоне ухудшения в переговорном процессе. Президент США Дональд Трамп готов вернуться к войне с Ираном - об этом говорят почти все американские СМИ.

«Он может возобновить масштабные бомбардировки. И, знаете, я думаю, что такая возможность здесь становится все более вероятной, если уровень его разочарования повысится», - сказал о Трампе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в эфире CNN.

А вероятность продления перемирия Трамп оценил всего в 1%. Вашингтон получил через пакистанских посредников ответ Тегерана. И те условия, которые там были прописаны, в Белом доме сразу же отвергли. Ровно то же самое сделали и в Исламской Республике, после чего переговоры снова зашли в тупик.

«Нет иного выбора, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов. Любой другой подход будет совершенно безрезультатным», - заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

После этого в Вашингтоне начали рассматривать все альтернативные развязки - начиная от инструментов давления и вплоть до применения новых военных мер. Лидер Америки склоняется к ограниченному военному давлению, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки.

«Президент США поговорил с репортером Fox News Джоном Робертсом. Он заявил, что сейчас рассматривает возможность возобновления операции «Свобода». Но на этот раз сопровождение американскими силами судов через Ормузский пролив будет лишь небольшой частью более масштабной военной операции. Что же касается мирных переговоров, то американский президент сказал, что режим, цитирую, "будет сломан"», - сообщает Fox News.

Также Пентагон может возобновить удары по еще не пораженным целям. Впрочем, и пораженных в Ормузе становится больше. Танкер, владельцы которого отказались от оплаты за проход через пролив и прислушались к советам президента США, получил от КСИР серьезные повреждения. Глава саудовской нефтяной компании дает прогноз, что на восстановления топливных запасов понадобятся месяцы. По его словам, даже если бы пролив вновь открыли сегодня, рынку потребовались бы месяцы, чтобы восстановиться. Нарушение поставок нефти через Ормузский пролив может привести к тому, что рынок не вернется к нормальному состоянию до следующего года.

Трамп рассматривает новую масштабную военную операцию на Ближнем Востоке. И на переднем плане снова появляется операция «Свобода», которую в США на прошлой неделе то анонсировали, то отменяли. СМИ даже писали, что новая военная авантюра Трампа не удалась из за прямого запрета Саудовской Аравии использовать свое воздушное пространство для атак. Но, видимо, президента Америки другие сценарии не устраивают. Трамп соберет внеочередной Совет нацбезопасности для принятия решения о возобновлении ударов по Ирану. В Исламской Республике ответили, что одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки со стороны США может стать обогащение урана на 90%.

На фоне безыдейности руководства Америки - Иран укрепляет союзнические связи в регионе. По данным CBS News, Пакистан тайно разрешил иранским военным самолетам базироваться на своих авиабазах. И это при том, что нынешнее пакистанское руководство остается лояльным к Вашингтону и двусторонним контактам с США. О том, как влияние Трампа на Ближнем Востоке ослабевает часто говорят американские журналисты. Что, по сути, всегда являлось главной сутью либеральной прессы Соединенных Штатов. Однако, сейчас все эти издания, в которых обличают нерешительность действующей администрации, оказались в «расстрельном списке» Трампа.

Некоторые сотрудники The Wall Street Journal уже заинтересовали министерство юстиции - по личному требованию «самого главного начальника в стране». Издание сообщило, что на одной из встреч Трамп передал исполняющему обязанности генерального прокурора стопку новостных статей, которые, по его мнению угрожали национальной безопасности и прикрепил к ним стикер с надписью «измена».

Свои условия к Вашингтону Иран выдвигает даже по спортивной части. В преддверии чемпионата мира по футболу иранцы требуют, чтобы визы выдавали всем. В частности, и тем, кто служил в КСИР. Это касается и технического персонала, и самих игроков.

«Мы выдвинули 10 условий. Например, пункт 2 гласит, что если визы выдаются, то нигде не должно быть собеседований. Пункт 3 гласит, что на стадионе не должно быть никаких флагов, кроме нашего флага. Пункт 4 гласит, что наш национальный гимн должен исполняться громко и четко», - объяснил президент футбольной федерации Ирана Мехди Тадж.

В разрезе культурных протестов пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия Израиля. От выступления на конкурсе отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Это стало крупнейший бойкотом за 70-летнюю историю конкурса.