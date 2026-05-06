Al Mayadeen: Иран потребовал от Вашингтона прекращения огня на всех фронтах

Тегеран выдвинул Вашингтону условия касательно урегулирования боевых действий в регионе. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в них в том числе входит прекращение огня на всех фронтах.

По имеющейся информации, посредником в переговорах между конфликтующими государствами выступает Пакистан. Отмечается, что Исламабад прикладывает к разрешению данного вопроса все возможные усилия.

Согласно требованиям Ирана, режим прекращения огня должен охватывать все фронты. В Исламской Республике заявили, что теперь «мяч» находится «на стороне США».

Ранее МИД Ирана заявил об отсутствии военного решения кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что США следует избегать втягивания в новый затяжной конфликт.