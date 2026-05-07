NBC: Трамп приостановил «Проект Свобода» из-за ультиматума Саудовской Аравии

Эр-Рияд пригрозил заблокировать воздушное пространство для американских истребителей.
Константин Денисов 07-05-2026 10:59
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп приостановил операцию «Проект Свобода» из-за реакции Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC.

По информации телеканала, узнав о решении президента США помочь заблокированным в Ормузском проливе судам, в Эр-Рияде пригрозили Вашингтону закрытием своего воздушного пространства для американских военных самолетов.

«В ответ королевство проинформировало США о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы "Принц Султан" к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство», - говорится в сообщении.

В результате Трамп был вынужден отменить свое решение на неопределенный срок. Основное недовольство арабских стран вызвало отсутствие предварительного согласования Белым домом своих шагов с союзниками.

 

