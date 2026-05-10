Американская Национальная разведка проверит более 40 биологических лабораторий, расположенных на Украине. Об этом сообщает газета New York Post.

Директор Нацразведки США Тулси Габбард объявила о начале проверки более 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах. Она подчеркнула, что на протяжении десятилетий они финансировались за счет американских налогоплательщиков. Более четырех десятков таких учреждений расположены на Украине.

«Пандемия COVID-19 показала, какие катастрофические последствия для всего мира могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях», - отметила Габбард.

В материале уточняется, что среди задач Национальной разведки США - установление местонахождения этих лабораторий. Предстоит определить, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся. По данным газеты, некоторые лаборатории финансировались в рамках программы Пентагона по ликвидации оружия массового уничтожения, запущенной после окончания холодной войны. Испытания, которые в них проводились, вызывают «серьезные этические, финансовые вопросы и вопросы безопасности».

Авторы материала напомнили, что администрация экс-президента США Джо Байдена в марте 2022 года отрицала существование американских биолабораторий на Украине. Опровержения их наличия стали частью стратегии «информационной устойчивости», которая была направлена на «формирование общественного мнения». В мае 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете федерального финансирования исследований по усилению функций патогенов в Китае, Иране и других странах без надлежащего контроля.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин объяснял в разговоре со «Звездой», что для того, чтобы мировое сообщество полностью отказалось от разработки биологического оружия, Соединенные Штаты должны начать с себя. Америке необходимо закрыть свои военно-биологические лаборатории по всему миру. Ведь именно США и Великобритания в 2001 году заблокировали конвенцию, отказываясь пускать специалистов в свои биологические лаборатории.

Наличие биолабораторий на Украине наши военные вскрыли еще в начале спецоперации. Их обнаружили под Авдеевкой и в Мариуполе. А в освобожденном Рубежном в ЛНР на людях тестировали препараты, которые даже не прошли проверку на животных в США и Европе. Добровольцам платили в переводе на рубли не больше 6 000. И каждый день брали анализы крови.